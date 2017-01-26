В оккупированном Крыму задержали адвоката крымских татар - Полозов

В офисе Эмиля Курбединова российские силовики проводят обыск.

В оккупированном Россией Крыму, сотрудники ФСБ задержали адвоката крымских татар, обвиняемых по "делу Хизб ут-Тахрир", Эмиля Курбединова, сообщил его коллега Николай Полозов.

"Сейчас в Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова! Везут в ФСБ. Сезон охоты на адвокатов на полуострове официально открыт", - написал правозащитник на своей странице в Facebook.

Российские силовики задержали Курбединова после того, как тот пытался попасть в дом крымскотатарских активистов Зодие Салиевой и ее сына Сейрана, к которым сотрудники ФСБ пришли утром в четверг, 26 января.

По словам Николая Полозова, в офисе Эмиля Курбединова представители оккупационной "власти" полуострова устроили обыск.

25 января сотрудники ФСБ РФ задержали в оккупированном Симферополе адвоката Николая Полозова, чтобы допросить его в качестве свидетеля по делу его подзащитного Ильми Умерова. Позже Полозов был выпущен из здания УБСФ.

Полозов, представляющий в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, ранее сообщал, что его могут похитить сотрудники ФСБ РФ.

Адвокат также заявлял о том, что может попасть под уголовное преследование в Крыму. Ему инкриминировали оскорбление представителя власти и неуважение к суду.