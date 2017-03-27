В оккупированном Севастополе сожгли украинские и европейские сыры и колбасы

Россельхознадзор Сотрудники Россельхознадзора уничтожили в оккупированном Севастополе 373,6 килограмм сыров и колбасных изделий производства стран Европейского Союза и предприятий материковой части Украины, сообщили в российском ведомстве.

"В ходе проверочных мероприятий были выявлены факты хранения и реализации сыров и колбасных изделий в ассортименте производства стран Европейского союза (Германия, Франция, Италия, Польша, Дания, Голландия) и Украины, общим весом 373,6 кг", - говорится в сообщении Россельхознадзора.

По данным Россельхознадзора, потенциально опасную продукцию уничтожили из- за отсутствия необходимых документов и маркировки на русском языке.

Продукция была изъята и сожжена в печи-инсинераторе Бренер 500.

Как сообщалось, почти половина россиян выступает против уничтожения санкционных продуктов.