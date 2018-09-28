В оккупированный Луганск из России поступила крупная партия оружия, - разведка

Россия наращивает военные возможности боевиков, в оккупированный Луганск поступила крупная партия стрелкового оружия и боеприпасов. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки.

РФ продолжает использовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей для создания новых военных баз: на месте бывшей Луганской трикотажной фабрики обустроена одна из таких баз для хранения оружия и боеприпасов.

"23 и 26 сентября на эту базу из н.п. Куйбышево Ростовской области была доставлена крупная партия стрелкового оружия и боеприпасов", - рассказал Дмитрий Гуцуляк.

Вооружение предназначено для передачи т.н. "казачьим" подразделениям и регулярным формированиям. Об этом сообщает УНИАН.