В окупованому Криму затримали шістьох активістів у "справі Хізб ут-Тахрір"

Російська ФСБ в окупованому Криму затримала у середу, 17 лютого, шістьох активістів, їм інкримінують участь в організації "Хізб ут-Тахрір", яку Росія вважає терористичною. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram-каналі, передає УНН.

"Наразі є інформація, що незаконно затримано активістів "Кримської солідарності" і проекту для дітей політв'язнів "Кримське дитинство" Ленура Сейдаметова, Азамата Еюпова, Тимура Ялкабова, Яшара Шіхаметова, Ернеста Ібрагімова та Олега Фьодорова. Їм інкримінують участь в організації "Хізб ут-Тахрір", яка у Росії визнана терористичною", - повідомила Денісова.

Денісова нагадала, що масові обшуки в тимчасово окупованому Криму проходили сьогодні з 4 години ранку - в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі півострова. Слідчі заходи так званих правоохоронців були проведені в семи домоволодіннях. За даними руху "Кримська солідарність", Абдулоборі Махамадамінова, у якого також вранці проводили обшук, відпустили.

"Працівники ФСБ після проведення слідчих заходів доставили затриманих громадян України в будівлю "УФСБ Криму".

Такі дії так званих правоохоронців порушили презумпцію невинуватості, права на свободу і особисту недоторканність, на правову допомогу, адже обшуки були проведені без наявності відповідних судових рішень, без участі адвокатів та вручення будь-яких процесуальних документів", - зауважила Омбудсмен.

Вона наголосила, що "переслідування окупаційною владою кримських татар є релігійно-вмотивованими та можуть закінчитися незаконним арештом та вироком". "У цьому випадку ми маємо вимагати від РФ дотримуватися права на справедливий судовий розгляд відповідно до її зобов'язань як окупаційної держави, що передбачено міжнародним гуманітарним правом і міжнародним правом у сфері прав людини", - зазначила Денісова.

"Тримаю це питання на контролі та при необхідності сприятиму правовій допомозі нашим незаконно затриманим співгромадянам", - запевнила Омбудсмен.

Прокуратура АР Крим та міста Севастополя повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом проведення "силовиками" держави- окупанта масових незаконних обшуків у семи районах окупованого Криму і затримання кримських татар.