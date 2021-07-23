В Олешківських пісках відбудеться спецпроєкт Dream Гогольfest

У Херсоні 4-5 вересня відбудеться Dream ГогольFEST - 2021, спеціальну подію фестивалю - перформанс «30 із 40» - представлять на території національного природного парку «Олешківські піски».

Про це на пресконференції, що відбулася на території НПП «Олешківські піски», повідомив президент Гогольfest Владислав Троїцький, передає кореспондент Укрінформу.

«4 вересня ми будемо тут робити перформанс «30 із 40»... Мойсей водив 40 років, ми вже 30 йдемо - ще десяток», - сказав Троїцький.

В Олешківських пісках відбудеться спеціальна подія Dream Гогольfest / Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

За його словами, 5 вересня заходи фестивалю відбуватимуться вже у Херсоні.

Ініціював проведення одного із заходів Гогольfest в Олешківських пісках генеральний директор обласного академічного музично-драматичного театру ім. Куліша Олександр Книга. За його словами, він ще кілька років тому вів перемовини з кількома оперними театрами України для того, щоб зробити справжню оперу в Олешківських пісках – вночі, з вогнями. Проте, як зазначив він у розмові з кореспондентом агентства, для того, щоб привезти сюди оперу, необхідний значний фінансовий ресурс.

А надихнув його на ідею запропонувати проведення спеціальної події Dream Гогольfest в Олешківських пісках інший перформанс Гогольfest - «Дорога додому», що відбувся на трасі Маріуполь-Донецьк.

«Ми об’єднуємо енергію двох фестивалів – Міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії» і Гогольfest, бо починаються обидва фестивалі 3 вересня… Буде потужно. Усе таки - 30 років Незалежності України, і всі події, що відбуваються, вони присвячені цьому… 30 років позаду, треба щось робити серйозне і змінювати свою країну разом», - зазначив Книга.

Читайте також: Ткаченко назвав улюблені місця для відпочинку та культурного туризму в Україні

За його словами, наразі ще точно не визначена остаточно локація на території Олешківських пісків – ще обирають між кількома варіантами.

Директор Гогольfest Максим Демський зазначив, своєю чергою, що спеціальний проєкт «30 із 40» - це ще й про те, що якщо ти був під окупацією століттями, потрібен час, щоб змінитися. «Ми, українці, пройшли 30 (років – ред.) і у нас частина «рабства» дійсно зникла… і Майдан про це… І від того, як ми проживемо наступні 10 років – від цього залежить, наскільки швидко ми змінимося», - сказав він, підкресливши, що подія, яка відбуватиметься в Олешківських пісках, лише народжується, організатори хочуть, щоб все було «природнім, живим».

У Херсоні 4-6 вересня 2020 року вперше відбувся міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва Гогольfest - Dream Гогольfest.



***

Гогольfest – міжнародний мультидисциплінарний циклічний фестиваль сучасного мистецтва. В 2019 році увійшов до топ-5 найкращих фестивалів Європи за рейтингом EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) та отримав офіційний лейбл. За час існування, з 2007 до 2021 року, GOGOLFEST відвідали понад 600 тис глядачів, на 22 локаціях у 6 містах відбулося 4 тис подій, в яких взяли участь близько 22 тисяч українських та закордонних митців з більш ніж 40 країн світу.