В Олимпийской деревне Пхенчхана торжественно подняли флаг Украины

Сегодня, 7 февраля, в Олимпийской деревне Пхенчхана состоялась традиционная символическая церемония поднятия украинского флага.

Мероприятие прошло под аккомпанемент гимна Украины на специальной площади и собрало спортсменов и тренеров украинской сборной.

В церемонии также принял участие мэр Олимпийской деревни, олимпийский чемпион и член Международного олимпийского комитета Ю Сын Мин.

Мероприятие сопровождалось корейской музыкой и современными танцами. Более того, украинские олимпийцы успели примерить традиционные корейские маски.

НОК Украины

Также в память о событии состоялся обмен символическими сувенирами между мэром поселка и украинской делегацией во главе с президентом НОК, олимпийским чемпионом Сергеем Бубкой и шефом миссии украинской делегации на зимних Олимпийских играх, призером Олимпийских игр-2000 Анной Сорокиной.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в городе Пхенчан в Южной Корее с 9 по 25 февраля этого года.

Украинцы будут соревноваться с лучшими атлетами планеты в 9 из 15 видов спорта, а сборная будет состоять из 33 спортсменов.

Ранее стало известно, что лидер сборной Украины по биатлону Пидгрушная пропустит стартовые гонки Олимпиады-2018. По материалам: НОК Украины /