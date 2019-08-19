В ООС из-за неправильного обращения с оружием погиб военный, трое ранены

В воскресенье, 18 августа, в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе, в одном из подразделений Национальной гвардии Украины погиб военнослужащий и еще трое получили ранения средней и легкой тяжести.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненым была оказана неотложная медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает. Правоохранители проводят оперативно-следственные действия для установления обстоятельств и причин происшествия.

Напомним, в течение дня воскресенья российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня.

ATR.ua