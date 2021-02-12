В ОП пояснили порядок поставок COVID-вакцини в регіони

Вакцина проти COVID-19 одразу по прибуттю в Україну потрапить на склади, що забезпечують належне зберігання, після чого її постачатимуть у регіони, де сформовано 600 мобільних груп для проведення щеплень.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Укрінформ.

"Вакцина приїжджає сюди, після цього залежно від того, яка це вакцина - Pfizer чи AstraZeneca - вона їде на різні склади. Є окремий склад для Pfizer, тому що там свої умови зберігання, чи їде на інший склад, де зберігаються інші вакцини в інших умовах", - зазначив Тимошенко.

Далі, за його словами, вакцини розвозитимуть по регіонах.

Тимошенко додав, що в регіонах уже сформовані - здебільшого на базі сімейних лікарів - 600 мобільних груп, які займатимуться вакцинацією. Заступник очільника ОП роз'яснив, що вони робитимуть щеплення тим категоріям громадян, які включені до першого етапу згідно з планом вакцинації.

"Вони (мобільні бригади - ред.) їздять 20 днів, адже термін між першим і другим вакцинуванням мінімум 20 днів. Усе розраховано таким чином, щоб вони по області провели перший етап (щеплення першою дозою - ред.) всіх людей, яких вони повинні вакцинувати, і далі та сама група їде і вакцинує вже другою дозою - ред.", - сказав Тимошенко.

За його словами, керівники департаментів охорони здоров'я кожної ОДА будуть кураторами процесу вакцинації у своєму регіоні.

Як повідомляв Укрінформ, МОЗ передбачає провести багаторівневу кампанію з метою охоплення вакцинацією щонайменше 50% населення країни протягом 2021- 2022 років. У лютому Україна отримає від глобальної ініціативи COVAX 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech.

Загалом у межах COVAX Україна має отримати 8 млн доз вакцини, чого вистачить на щеплення 4 млн осіб. Також укладено контракт з китайською компанією Sinovac Biotech на постачання 1,9 млн доз вакцини. Її уповноваженим представником на території України є АТ "Лекхім".

Окрім цього, на початку лютого міністр охорони здоров' я Максим Степанов повідомив про укладення контрактів на постачання в Україну 12 млн доз вакцини від COVID-19. Ці препарати розроблені за участі компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія).