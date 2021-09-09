В ОРДЛО змушують голосувати на виборах до Держдуми погрозами звільнення - Денісова

Жителів тимчасово непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей примушують брати участь у виборах до Держдуми Росії, погрожуючи штрафами і звільненнями.

Про це телеканалу "Дом" повідомили уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.

Вона зазначила, що окупаційна влада чинить тиск тільки на тих, хто отримав паспорт Росії.

В окремих районах Донецької і Луганської областей вже близько місяця діють сотні так званих роз'яснювальних центрів. Крім того, за словами Денісової, на робочих місцях співробітників бюджетної сфери змушують звітувати про реєстрацію на участь у виборах.

"З серпня відкрито 396 інформаційних центрів, які дають роз'яснення громадянам України, які мають тепер паспорти Російської Федерації, як же їм проголосувати. Українцям, які живуть на окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, видали вже близько 600 тис. паспортів. Це, передовсім, вчителі, медичні працівники. Це ті люди, які працюють в цих органах "влади". Вони змушені, адже десь працювати їм потрібно для того, щоб прогодувати свою родину", - наголосила український омбудсмен.

Як повідомлялося, напередодні виборів до Державної думи Росії, які відбудуться 17-19 вересня, в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) зафіксована масова видача паспортів РФ. Це робиться для того, щоб залучити до виборів якомога більше жителів тимчасово окупованих територій.