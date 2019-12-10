В ОРДО заявили о готовности к обмену по формуле "88 на 53"

В оккупационной администрации ОРДО заявили о готовности к обмену удерживаемыми лицами с Киевом по формуле "88 на 53" до Нового года. Как сказала журналистам так называемый "омбудсмен" Дарья Морозова, этот вопрос обсудят 18 декабря в Минске на встрече гуманитарной подгруппы.

"Мы настаиваем на том, чтобы цифра никогда не закреплялась. Мы хотим поменять как можно больше людей, потому что формула не "всех на всех", а "всех установленных на всех установленных"... На данный момент количество составляет 88 человек, их подтвердила украинская сторона, и мы подтвердили 53 человека", - заявила Морозова. По материалам: Интерфакс /