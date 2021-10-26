В організмі Полякова крім метадону знайшли димедрол, - Єнін

Окрім метадону та алкоголю, в організмі померлого народного депутата Антона Полякова знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, повідомляє hromadske.

Він уточнив, метадон із димедролом називають "вуличним метадоном". Метою димедролу є посилення дію наркотичної речовини. У звичайній аптеці за звичайним рецептом це отримати неможливо.

"Тобто ми можемо з абсолютною впевненістю говорити, що це суміш, яка була здобута десь не в офіційній аптечній мережі", - резюмував Єнін.

Він зазначив, що слідство ще триває, тому правоохоронці не можуть прокоментувати, звідки ця речовина потрапила в організм.

Єнін каже, що правоохоронці наразі не знайшли доказів, що Полякова вбили.

"Водночас ми до цього часу не відкидаємо жодну з версій", - сказав посадовець.

Він додав, що правоохоронці вже допитали співмешканку Полякова народну депутатку Анну Скороход, а також її помічника Руслана Джамбулатова, із яким депутат випивав перед смертю.

Народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня.

Причиною смерті народного депутата Антона Полякова названо гостру коронарну недостатність і гостру ішемічну хворобу серця. Також у крові Полякова знайшли метадон.