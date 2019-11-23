В пам'ять про жертви Голодомору українців закликають о 16:00 запалити у вікнах свічку

Сьогодні, 23 листопада, о 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої розпочнеться акція "Запали свічку пам'яті".

Щороку, в четверту суботу листопада о 16:00 в пам'ять про понад 7 мільйонів українців, вбитих під час геноциду, вшановують хвилиною мовчання та запаленням свічок на центральних площах міста, біля пам'ятників жертвам Голодомору, в храмах та в Залі пам'яті Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" у Києві.

Традицію запалювати свічки у вікні своїх будинків, так звану акцію "Свічка у вікні", запропонував дослідник Голодомору Джеймс Мейс.

Нагадаємо, у Києві до Дня пам'яті жертв Голодомору, який відзначають щороку в четверту суботу листопада, відбудуться жалобні заходи, поминальні панахиди, реквієми, тематичні виставки та традиційна акція "Засвіти свічку".