В Пекіні стартувала естафета олімпійського вогню 2022

У Пекіні стартувала естафета олімпійського вогню на зимових іграх 2022.

Естафета вогню зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні стартувала в середу в столиці Китаю.

Вона триватиме до п’ятниці в трьох зонах змагань: у центрі Пекіна, районі Яньцин та Чжанцзяку. Ігри триватимуть з 4 по 20 лютого.

31 липня 2015 року президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах оголосив, що зимові Олімпійські ігри 2022 прийматиме Пекін. Це місто стало першим, яке приймало три міжнародні події: літні Олімпійські ігри, зимові Олімпійські ігри та Азійські ігри.

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