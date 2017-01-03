В Перу археологи нашли "руку инопланетянина"

В одной из перуанских пещер археологи нашли руку неизвестного вида, на которой присутствует всего три пальца.

Вместе с кистью археологи обнаружили статуэтку, которая напоминает инопланетянина, сообщает РБК-Украина.

Специалисты сделали рентген находки и установили пять суставов и шесть костей. Причем на одном из пальцев есть коготь, под которым находится металлическая частица неизвестного происхождения.

Находка была передана медикам, которые обнаружили, что рука имеет несколько переломов. В дальнейшем ученые проведут анализ ДНК объекта.