В Перу русский турист напал на известного певца-дальнобойщика из Украины из-за футболки

В Перу на территории города древних инков Мачу-Пикчу русский турист напал на известного певца-дальнобойщика из Украины Вадима Дубовского.

Дубовский также опубликовал фото разорванной во время конфликта футболки

Фото: Vadim Dubovsky via Facebook

"Сенсация! Сегодня в священном городе древних инков произошла схватка ватника с футболкой "Путин -х**ло!". В результате новенькая футболка пала смертью храбрых, а ватник был задержан полицией", - написал Дубовский на своей странице в Facebook.

Дубовской также опубликовал видео начала конфликта.