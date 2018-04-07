В первую неделю апреля более 150 тысяч украинцев подписали декларации с врачами

Уже больше 150 тысяч украинцев подписали декларации с врачами. Об этом в Facebook сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Со 2 апреля уже свыше 150 тысяч украинцев нашли врачей, с которыми подписали декларации. Надеюсь, что для своих пациентов все они станут теми самыми доверенными специалистами, к которым хочется обращаться в течение жизни по большинству вопросов относительно здоровья", - заявила чиновник.

Супрун добавила, что кампания "Доктор для каждой семьи" началась во всех областях Украины. По ее словам , всего с момента запуска электронной системы здравоохранения подписано более 266 тысяч деклараций о выборе врача.

"Все мы впервые работаем с такими масштабными задачами, поэтому в некоторых регионах в начале возникли трудности. Так, во Львове и Днепре старт кампании был отложен... Сегодня во Львове начали подписывать декларации. В Днепре в ближайшее время заведения также возобновят подписание деклараций", - подчеркнула министр.

Супрун уточнила, что украинцы могут выбирать семейного врача, терапевта или педиатра, где бы он не был зарегистрирован.

Отказать в подписании декларации могут только по двум причинам: заведение еще не подключен к электронной системы здравоохранения; все врачи медицинского учреждения набрали оптимальное количество пациентов.

Неправомерным также является отказ пациентам на основании того, что в заведении нет бланков деклараций. Декларация формируется в электронном виде и после заполнения распечатывается уполномоченным лицом.