В Пхенчхане торжественно открыли зимнюю Олимпиаду – 2018 (фото)

Сегодня в олимпийской столице 2018 года, южнокорейском городе Пхенчхане, состоялась торжественная церемония открытия Олимпийских игр - 2018. В самом начале церемонии зрителям показали традиционное театрализованное представление с элементами местного фольклора и мифологии. Колорит Южной Кореи увидели зрители как на стадионе, так и телезрители со всего мира.

По завершении театрализованного представления начался парад команд.

Украинская делегация была представлена ведущими атлетами в зимних видах спорта. В общей сложности, нашу команду в Корее будут представлять 33 атлета.

Знаменосцем сборной Украины в Пхенчхане стала капитан женской сборной по биатлону, олимпийский чемпион Сочи-2014 Елена Пидгрушная.

Еще одной особенностью церемонии стало то, что команды КНДР и Южной Кореи прошли в одном строю - под флагом объединенной Кореи.

Вместе с тем, российскую сборную не допустили для участия в Играх. Некоторые атлеты этой страны с правом участия в Олимпиаде, прошли под Олимпийским флагом и в нейтральном статусе "Олимпийские атлеты России". Затем с речью выступил президент МОК Томас Бах, а президент Южной Кореи Мун Джэин объявил Игры открытыми.

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