В подвальном помещении Министерства доходов обнаружили ринг для боев без правил - журналист

Вход на территорию ведомства, возглавляемого экс-министром доходов и сборов Александром Клименко, был по сетчатке глаза, сообщил украинский журналист Роман Бочкала.

Офис Министерства доходов и сборов в то время, когда его возглавлял беглый министр Александр Клименко, больше напоминает штаб квартиру наркокартеля, сообщил украинский журналист Роман Бочкала в Facebook.

"Материалы военной прокуратуры проливают свет на масштабы ОПГ-Клименко. Казначей "семьи" объединил все "конверты" в единый поток. НДС и прочие "темы" шли в бюджет лишь частично. Большая часть денег выводилась через подставные фирмы", - написал он.

Журналист отметил, что за 2,5 года было украдено 96 млрд грн.

"Следствие уже располагает доказательствами, позволяющими вернуть в бюджет 6 млрд грн. И это только начало. У Клименко оказалось 78 квартир. Все элитные понятное дело. Все сданы в аренду. Жилье ждет арест с правом дальнейшей реализации в пользу государства. Как и прочее награбленное за счет госсредств имущество. И немного лирики. В подвальном помещении Минсдоха обнаружили ринг для боев без правил. Вход на шестой этаж минсдоха был по сетчатке глаза. Не министерство, а штаб-квартира наркокартеля", - подчеркнул Бочкала.Согласно показаниям свидетелей, стоимость должности руководителя региональной "налоговой площадки" времен Клименко составляла до $1 млн. В ГПУ сообщили, что в рамках уголовного производства арестовано имущество Клименко и аффилированных с ним компаний на сумму 6 млрд грн.

28 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что по решениям судов арестовано имущество подозреваемых по делу "налоговых площадок" на сумму 900 млн грн. Подозрение объявлено 46 лицам, среди которых руководители региональных налоговых, а также сам Клименко. Под стражей остается девять человек, еще 18 находятся под залогом на общую сумму 59 млн грн.

24 мая в 15 областях Украины проводилось одновременно 454 обыска в рамках уголовного производства относительно бывших чиновников налоговых администраций, которые подозреваются в причастности к организации и функционированию схем уклонения от уплаты налогов - "налоговых площадок". Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что за схемой стоял Клименко, который находится в международном розыске.

14 июля военная прокуратура проводила обыски в 183 помещениях, которые, по данным силовиков, принадлежат Клименко. Обыски проводились в том числе в редакции радио "Вести".

Главный военный прокурор сообщил, что Клименко вывел в офшоры из государственного бюджета $12 млрд и приобрел на них бизнес и недвижимость по всей Украине.

Сам экс-министр опроверг информацию об обысках в своих компаниях.

Министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова Клименко был с декабря 2012-го по 27 февраля 2014 года. Сейчас он находится в международном розыске. Ему инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением, а также уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.