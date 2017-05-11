В Погранслужбе пояснили, почему пустили в Украину болгарского участника Евровидения

В Государственной пограничной службе Украины в свете появившихся данных о выступлении в оккупированном Крыму в 2014 году представителя Болгарии Кристиана Костова - участника конкурса Евровидение-2017 в Киеве - поясняют, что на момент поездки в Крым он был несовершеннолетним, кроме того, украинское законодательство относительно оккупированного полуострова вступило в силу лишь в конце 2014 года.

"Информацию эту сейчас совместно с Службой безопасности мы изучаем, но на данный момент можно озвучить три основные позиции. Первое: мы действуем в пределах своих полномочий. Я имею в виду Государственную пограничную службу. На момент, когда он заезжал в Украину, информации ни из наших источников, ни от других правоохранительных органов в качестве поручений о том, что он, возможно, посещал оккупированный полуостров вопреки законодательству Украины, у нас не было", - сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Во-вторых, подчеркнул он, на момент, когда Костов посещал Крым, "если верить СМИ, он был еще несовершеннолетним", то есть самостоятельно не мог принимать таких решений и ехал только в сопровождении взрослых.

"Третье - то, что украинское законодательство относительно оккупированного полуострова, которое бы запрещало ему это делать, вступило в силу только в конце 2014 года. То есть законодательных барьеров, которые бы запретили ему это сделать, в июне 2014 года еще не было", - добавил Слободян.

Ранее в СМИ появилось видео с выступлением представителя Болгарии на Евровидении-2017 Костова в "Артеке" в Крыму 1 июня 2014 года - принимал участие в российском конкурсе "Голос. Дети". Сейчас 17-летний музыкант представит Болгарию во втором полуфинале Евровидения-2017, который состоится вечером 11 мая.

По материалам: Интерфакс-Украина