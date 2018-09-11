В полиции прокомментировали задержание ветерана АТО Ананьева

После инцидента в 2016 году он неоднократно беседовал с правоохранителями по телефону, но так и не явился в отделение.

В полиции прокомментировали задержание ветерана антитеррористической операции на Донбассе Валерия Ананьева в Днепре 10 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области в Фейсбуке.

"Инцидент, который имеет отношение к задержанию, произошел в январе 2016 года. Во время тренировки в спортзале в пгт. Гвардейское между двумя мужчинами произошел конфликт. После словесной перепалки один из мужчин нанес несколько ударов кулаком в лицо другому. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему поставили диагноз "кровоизлияние вокруг глаз, ушиб головного мозга I степени, перелом костей носа со смещением"", - говорится в сообщении.

Следственным отделом это событие было квалифицирована по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса (легкие телесные повреждения). Согласно справке судмедэкспертизы, в которой было указано степень тяжести телесных повреждений, квалификацию уголовного производства было изменено на ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

"В связи с неявкой Ананьева в органы досудебного следствия, его близким родственникам было вручено письменное уведомление о подозрении и сообщено о необходимости явки в Новомосковский отдел полиции. В связи с отсутствием возможности проведения следственных действий с подозреваемый был объявлен в розыск 4 апреля 2018 года", - говорится в сообщении.

В полиции заявили, что все это время с Ананьевым неоднократно беседовали по телефону и призывали его явиться в отделение. 7 июня 2018 года следственный судья Новомосковского межрайонного суда постановил принудительно доставить его на заседание для избрания меры пресечения.

Сам Ананьев в комментарии "Цензрор.Нет". заявил, что признает, что был не прав и готов компенсировать пострадавшему причиненный ущерб.

"Итак, Валерий признает факт правонарушения, которое имело место 9 января 2016 года в поселке Гвардейское. Мать пострадавшего Любовь Белоусова в интервью говорит о существенных расходах на лечение в связи с травмами ее сына, и для этого есть основания. Думаю, Валерий многое осознал в своей жизни, написал книгу, чтобы разобраться в своих проблемах. Думаю, он сделает все возможное для исправления. Надеюсь, что будет определена наконец-то справедливая сумма компенсации для пострадавшей семьи, будут принесены искренние извинения потерпевшему и его близким. Надеюсь, суд учтет все обстоятельства и решение будет объективным. Считаю, что нужно с уважением относиться ко всем сторонам в этом деле", - рассказал главред издания Юрий Бутусов.

Напомним, Ананьева задержали в Днепре 10 сентября незадолго до начала презентации книги "Следы на дороге".