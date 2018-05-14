В полиции сообщили, что судья Бобровник умер в результате сердечного приступа

По факту смерти судьи Соломенского районного суда Киева Александра Бобровника полиция открыла уголовное производство. Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что признаков насильственной смерти нет, рассказала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы свидетельствуют, что судья Соломенского районного суда Киева Александр Бобровник умер в результате сердечного приступа, сказала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко в комментарии каналу "112 Украина".

По ее словам, экспертизу провели в рамках открытого уголовного производства.

"Предварительные результаты показали, что признаков насильственной смерти нет", - сказала Ващенко.

О смерти Бобровника стало известно 13 мая. Он умер в возрасте 37 лет.

По информации полиции, это произошло в Житомирской области. В момент смерти судья находился за рулем собственного автомобиля.

Бобровник рассматривал дело экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. 7 марта 2017 года он утвердил Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 100 млн грн.

22 апреля 2017 года Бобровник избрал меру пресечения экс-нардепу от "Народного фронта" Николаю Мартыненко в виде личного поручительства.

Пресс-служба "Народного фронта" заявляла, что Бобровник находится "на крючке" НАБУ, его подозревали во взяточничестве и употреблении алкоголя на рабочем месте.

В начале 2018 года дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное производство в отношении Бобровника.