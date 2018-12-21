В Польше 11-летняя украинка родила непонятно от кого

В польском городе Гданьск произошел неординарный случай. Как выяснили журналисты "Фразы", там 11-летняя украинка родила ребенка.

Некоторое время назад в городке Скаршев мама девочки обратилась к врачам и пожаловалась на плохое самочувствие ее дочери. Осмотрев ребенка, медики пришли к выводу, что девочка беременна, сообщает Gazeta.pl.

Об этом сразу же поставили в известность полицию и прокуратуру. Беременную немедленно госпитализировали в больницу в Гданьске, где она и родила ребенка.

Пока же медики не разглашают информации о состоянии здоровья роженицы и ее ребенка.

По словам прокурора окружной прокуратуры в Гданьске Мариуша Душинского, мать и ее дочь переехали в Польшу в сентябре. При этом пока не ясно, из какой области Украины они приехали в Польшу, а также на территории какой страны произошло зачатие.

По предварительной информации, мать на время одной из своих поездок в Польшу оставила дочь на попечении 63-летнего сожителя.

Сейчас по делу ведется следствие, которое должно выяснить на территории какой страны произошло преступление. По результатам следствия будет принято решение о том, кто будет расследовать дело - правоохранительные органы Польши или Украины.