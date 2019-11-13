В Польше насчитали почти 900 тысяч украинских заробитчан

В Польше на сегодняшний день работает более миллиона трудовых мигрантов, среди которых из Украины - почти 900 тысяч.

Об этом во время пресс-конференции в Варшаве сообщил заместитель директора департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский, информирует rmf24.pl.

"Напряжение на рынке труда несколько уменьшается за счет наплыва иммигрантов. Сейчас это почти 900 тыс. иммигрантов только из Украины. Кроме того, это также мигранты из других стран, в частности из Беларуси", - отметил Котловский.

По его словам, вместе количество иностранных трудовых мигрантов в Польше на данный момент превышает один миллион.

Принимая во внимание временный характер работы трудовых мигрантов из Украины и Беларуси в Нацбанке РП оценивают, что рядовой работник из Украины или Беларуси работает в Польше около семи месяцев.

Количество трудовых мигрантов в Польше Нацбанк страны подсчитал на основании выданных рабочих виз, карт поляка, разрешений на временное или постоянное проживание в Польше, справок работодателей о трудоустройстве иностранцев, а также количества официально застрахованных иностранцев.