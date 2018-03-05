В Польше неизвестные напали на украинца в трамвае и избили его

Во Вроцлаве двое неизвестных избили в трамвае украинца, оскорбляя его по национальному признаку, и скрылись.

Об этом сообщает Укринформ.

Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше просит всех неравнодушных помочь обнаружить злоумышленников.

"Двое мужчин атаковали украинца в трамвае No31 в Вроцлаве.. Они избили его и скрылись",- информирует центр.

Отмечается, что избиение сопровождалось оскорблениями в его адрес по национальному признаку.

Инцидент имел место вечером 2 марта возле остановки "Автовокзал".

Центр сообщил о факте избиения в полицию, которая уже начала действия по выявлению злоумышленников.

В разных городах Польши периодически случаются нападения украинцев на национальной почве.