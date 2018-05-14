В Польше перевернулся автобус с украинцами

В Лудзком воеводстве Польши автобус международного сообщения, на котором путешествовали иностранцы, в основном граждане Украины, упал в ров и перевернулся на бок.

Об этом сообщает "Польское радио".

Согласно сообщению, дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье вечером между транспортными развязками городов Згеж и Стрикув на 353 километре автострады A2, на полосе движения в направлении Варшавы.

Автобус ехал из Щецина в Черновцы. В нем находилось 28 человек. "Все они иностранцы, в основном украинцы", - сказал штабной сержант Роберт Боровский из полиции в городе Згеж.

По его словам, по невыясненным пока причинам автобус съехал в полосу зеленых насаждений, упал в ров и перевернулся на бок. Пассажиры самостоятельно вышли из транспортного средства. В результате ДТП пострадал один человек, которому оказали помощь на месте.