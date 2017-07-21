В Польше разрешили использовать марихуану как лекарство

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, по которому препараты из марихуаны можно будет приобрести в аптеках по рецепту врача

Об этом сообщает RMF24, передает "ДС".

Согласно новым правилам, пациенты получат упрощенный доступ к марихуане для лечения хронической боли, тошноты и рвоты от химиотерапии, рассеянного склероза и эпилепсии.

Сначала законопроект предусматривал разрешение больным на самостоятельное выращивание марихуаны для личного потребления. В процессе принятия закона в него внесли поправки, по которым сырье для препаратов должно быть ввезено из-за границы.

Закон вступает в силу через три месяца после подписания.

Как сообщала "ДС", Уругвай стал первой страной в мире, разрешившей выращивание и продажу марихуаны.