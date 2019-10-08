В Польше жестоко избили двух молодых украинцев

Два брата легально работали в Польше, а избили их за... украинскую речь

Молодой человек находится в очень тяжелом состоянии

Ксенофобские выходки в той или иной мере присущи всем народам. Но в случае между Польшей и Украиной они еще и, зачастую, подогреваются излишне радикальными слоями населения. И результатом становятся жестокие проступки на уровне уголовщины.

В польском городе Владыславово жестоко избили украинцев. Пострадавшими оказались два брата: 23-летний Николай и 19-летний Владислав, которые легально приехали в Польшу по шестимесячным рабочим визам. В тот трагический вечер они пошли в ночной клуб, вели себя очень прилично, вышли покурить и завели между собой разговор на украинском языке. Услышав украинскую речь, охранники клуба набросились на парней, используя даже слезоточивый газ.

Когда младший из братьев очнулся, лежа на тротуаре, после серии жестоких ударов, то увидел Николая без сознания в огромной луже крови - он быстро вызвал полицию и скорую помощь. Пострадавшего на вертолете доставили в больницу в Гданьске, где он пролежал в коме 18 дней. Первая неделя была критической для его здоровья, и семья боялась, что он не выживет. Об этом сообщает польское издание dziennikbaltycki.pl, передает Сегодня.

Врачи диагностировали у парня отек левого полушария головного мозга, перелом черепа, гематому головного мозга, у него повреждены органы слуха, и парализована левая сторона тела, что требует длительной реабилитации. Также у Николая - серьезная потеря памяти. Он не может говорить и общается письменно. Ухаживают за больным только родственники.

"Иногда он что-то вспомнит, а иногда нет. Однажды он начал плакать, рассказывая, как он всегда помогал отцу в поле и с животными, но он не помнит, как это сделать", - говорит невеста Анна.

Что касается охранников которые должны были следить за безопасностью посетителей клуба, то одного из них арестовали сроком на три месяца. Другой находится под наблюдением правоохранительных органов, с запретом покидать страну и поручительством в размере 20 тыс. человек. злотых.

Положение украинской семьи из Владыславово очень тяжелое. Из всех четырех работает только Анна. Владислав перестал работать, потому что его здоровье не позволяло ему. Он также помогает моей матери заботиться о ее брате. Наталья, мать избитых мальчиков, была уволена, как только ее начальник узнал о ситуации.

Украинцы, несмотря на продолжающееся расследование, опасаются, что виновные не будут наказаны по справедливости. Опасения вызывает даже тот факт, что владельцы клуба на следующий же день убрали камеры видеонаблюдения, и вместо них остались только дыры в стене.

Ранее сообщалось, что в Польше работают и живут более миллиона украинцев.

Отметим, нестабильная политическая ситуация и относительно низкие зарплаты подталкивают украинцев к поискам лучшей жизни. По данным Министерства социальной политики, 3,2-9 млн граждан постоянно или временно работают за рубежом.

По данным аналитиков, с 2015 года из Украины уехало 7% рабочей силы.

По материалам Сегодня