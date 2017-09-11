В порт Одессы зашел корабль ВМС Турции

В порт Одессы с дружественным визитом 10 сентября прибыл большой десантный корабль "Bayraktar" военно-морских сил Турции.

Как сообщает ВМС ВС Украины в Facebook, на борту корабля находятся курсанты турецкой военно-морской академии. В Одессе корабль будет находиться до 12 сентября. Также "Bayraktar" совершит подобные визиты и в некоторые другие порты Черного моря в рамках практики для курсантов.

Как сообщалось, в июле в Одесской и Николаевской областях прошли масштабные международные учения Sea Breeze-2017 с участием Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и военнослужащих стран НАТО. По материалам: ZN.UA /