В правительстве проверяют качество Интернета во всех соцобъектах

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство до конца года правительство будет знать о качестве интернета в социальных объектах.

Об этом Гончарук написал в Facebook.

"На прошлой неделе я поручил министерствам и другим органам исполнительной власти совместно с Министерством цифровой трансформации Украины проверить все социальные объекты и пункты оказания услуг на доступ к качественному Интернету. У нас уже есть официальная статистика по подключению к Интернету украинских школ", - сказал премьер.

По его словам, На очереди - детсады, библиотеки, больницы, центры предоставления админуслуг, музеи и другие объекты.

"Это позволит эффективно использовать бюджетные средства на подключение к широкополосному доступу важных социальных объектов", - написал Гончарук.

По мнению Гончарука, современный и скоростной интернет в больницах, учебных заведениях или оказание услуг позволит украинцам получать более качественные услуги, а гражданам - не терять связь с государством и друг с другом.

По матеиалам focus.ua, IT обозрение



