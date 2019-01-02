В прошлом году более 54 тыс. украинцев заболели корью

В прошлом 2018 году корью заболело более 54 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 52-ю неделю 2018 корью заболело еще 2154 человек - 865 взрослых и 1289 детей. Всего в 2018 корью заболела 54481 человек (20204 взрослые и 34 277 детей). Прививки - единственный надежный способ защиты от кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - говорится в сообщении.

Больше всего болеют корью как раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший. С начала года самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 11873 человека: 3378 взрослых и 8495 детей), Ивано-Франковской (5617 человек: 1496 взрослых и 4121 ребенок), Закарпатской (4733 человека: 988 взрослых и 3745 детей), Тернопольской (3658 человек: 1268 взрослых и 2390 детей), Винницкой (3422 человека: 1212 взрослых и 2210 детей) и Черновецкой (3384 человека: 1117 взрослых и 2267 детей) областях.

Напомним, в Министерстве здравоохранения, 19 декабря 2018 года, подтвердили смерть маленького ребенка от осложнений результате кори.