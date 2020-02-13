В ПЦУ заявили, что Святой Валентин не является покровителем влюбленных

Перед "Днем Святого Валентина", посвященного "всем влюбленным", Православная Церковь Украины решила опровергнуть миф о том что святой Валентин имеет отношение к этой распространенной традиции, и является тем самым "покровителем влюбленных", как принято считать. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

Отмечается, что Православной Церковью почитается несколько святых с именем Валентин.

"Православной Церковью почитается несколько святых с именем Валентин. Вероятно, что святой, который упоминается в массовой культуре 14 февраля, известный в церковном календаре как святой Валентин Интерамский (Итальянский). Он жил в итальянском городе Терни в III веке и был казнен в 269 году. Все святые, которые совершили свой подвиг до 1054 года в Западной Европе, то есть до разделения на Западную и Восточную Церковь - это уважаемые православные святые. Поэтому память святого Валентина отмечается и в католической, и в православной традиции, однако в разные даты: католики вспоминают его 14-го февраля (однако не в общем календаре, где в этот день почитаются святые Кирилл и Мефодий, а в "Римском мартирологе", где указаны местные дни памяти) православные - 12-го августа", - говорится в сообщении.

Также ПЦУ обращает внимание, что праздник, который принято отмечать 14 февраля как день влюбленных, на самом деле не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина.

"Согласно одной из самых популярных легенд, святой Валентин "венчал влюбленные пары несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II". Якобы правитель считал, что мужчины, которые не имеют жен и детей, будут лучшими воинами. Однако эта легенда содержит значительную ошибку в хронологии событий, ведь во времена жизни святого Валентина в III веке вообще еще не существовало особого обряда церковного венчания. Церковь считала законным тот брак, который заключался в соответствии с гражданскими законами и который закреплялся христианами через совместное причастие и провозглашением перед членами общества", - говорится в сообщении.

ПЦУ рассказывает, что Папа Геласий канонизировал святого Валентина в 496 году и посвятил ему память 14 февраля.

"Вероятно, это было сделано для того, чтобы вытеснить языческое празднество, которое отмечалось в Риме в те времена и сопровождалось жертвоприношениями в честь плодовитости и материнства. Поэтому массовая культура, собственно, соединила память христианского святого с языческими мотивами, которые были распространены ранее, а впоследствии превратила это еще и на коммерцию, побуждая покупать подарки", - отмечается в сообщении.

Напомним, в День святого Валентина в Украине планируют пожениться более 1,4 тысячи пар.