В пяти районах Киева отключают горячее водоснабжение

Со вторника, 18 апреля, Киевэнерго прекращает горячее водоснабжение сразу в пяти районах столицы. Как информирует replyua.net, об этом заявили сегодня в компании.

В сообщении Киевэнерго говорится о том, что гидроиспытания начнутся с 18 апреля в Соломенском, Святошинском, Подольском, Голосеевском и Оболонском районах Киева. До 27 апреля испытания сетей будут проводиться от районных котельных Минска и Теремки, а также от станции теплоснабжения Беличи. Уже накануне компания начала охлаждать систему с последующим полным прекращением подачи горячей воды. В период с 19 апреля по 2 мая испытания теплосетей будут проводить от Никольской Борщаговки, районной котельной. От горячего водоснабжения будут отключены тысячи жилых домов, десятки медицинских учреждений и школ, а также другие социально значимые объекты.

Нужно отметить, что отключение горячего водоснабжения происходит в апреле ежегодно. Ранее появилась информация о том, что украинцы продолжают копить долги за горячую воду и отопление, и на сегодняшний день сумма задолженности превысила 11 миллиардов 900 миллионов гривен.

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