В пятницу днем центр Киева перекроют из-за крестного хода

В центре Киева в пятницу днем ограничат движение транспорта в связи с проведением мероприятий по случаю празднования 1030-летия крещения Киевской Руси, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Как отмечается, движение ограничат из-за обращения Киевской митрополии УПЦ и для проведения молебнов и крестных шествий.

27 июля с 11:00 до 16:30 перекроют:

ул.Трехсвятительскую (от пл.Михайловской до пл.Европейской),

ул.Крещатик (от ул.Михайловской до пл.Европейской),

Владимирский спуск (от пл.Почтовой до пл.Европейской),

Парковую дорогу (от аллеи Героев Крут до ул.Михаила Грушевского),

ул.Михаила Грушевского (от ул.Шелковичной до пл.Европейской).