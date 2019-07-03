В Раде зарегистрирован законопроект о борьбе с матом

Народный депутат Украины Ольга Богомолец зарегистрировала в Верховной Раде законопроект No10414 "О противодействии сквернословию" (о дематюкации языка). Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июля.

Автором законопроекта выступила народный депутат Ольга Богомолец. Главным комитетом значится комитет по вопросам свободы слова и информационной политики, который возглавляет Виктория Сюмар.

Текста законопроекта на сайте Рады пока нет, также отсутствует и пояснительная записка к документу.

Слово "дематюкация", очевидно, является изобретением Богомолец, так как отсутствует в словарях украинского языка. Предположительно, речь идет о той или иной форме запрета ругательств.

Как известно, российским СМИ этим летом предоставили список "правильных" сокращений для бранных слов, в случае нарушения установленных правил Роскомнадзор может штрафовать СМИ, блокировать к нему доступ или запрещать деятельность издания. Закон о запрете использования матерных слов в СМИ действует в РФ с 2014 года.

Напомним, в 2010 году противодействовать сквернословию уже призывал совет украинских церквей. По мнению религиозных деятелей, сквернословие приобрело невиданный размах и массовый характер и даже "открыто поощряется", поскольку ругательства появляются в книгах и печатных изданиях, эфире телеканалов, хотя и "запикиваются".

АТН

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