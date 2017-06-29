В реанимации скончался экс-солист "Иванушек International" Олег Яковлев

Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев умер утром 29 июня. Об этом сообщила в Instagram его гражданская жена Александра Куцевол. Яковлеву было 47 лет.

Скриншот instagram.com/sashakutsevol

«Сегодня в 7:05 не стало главного мужчины моей жизни, моего ангела, моего счастья. Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», — написала Куцевол.

Она рассказала РИА Новости, что Яковлев находился в реанимации в тяжелом состоянии. Ему диагностировали двухстороннее воспаление легких. Life пишет, что у Яковлева был цирроз печени.

Яковлев родился в 1969 году в Улан-Баторе (Монголия), позже жил в Иркутске. Учился в Иркутском театральном училище по профессии «актер театра кукол», затем окончил ГИТИС. Был актером театра Армена Джигарханяна, работал на радио.

Он пришел в «Иванушки International» на съемки в клип «Кукла». В 1998 году группу покинул Игорь Сорин (в этом же году он погиб, выпав из окна), Яковлев стал солистом «Иванушек». Он был в составе «Иванушек» до 2013 года, потом начал сольную карьеру.