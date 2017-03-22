В рейтинге ООН по человеческому развитию Украина утратила почти 30 позиций

За год Украина опустилась в рейтинге ООН по человеческому развитию с 55 на 84 место.

Об этом свидетельствует доклад Программы развития ООН (ПРООН) о развитии человеческого потенциала за 2016 год.

Согласно опубликованным данным, Украина входит в рейтинг государств с высоким уровнем человеческого развития. Вместе с тем страна ухудшила свои позиции по сравнению с 2015 годом на 29 пунктов. Украина разделяет 84 место в этом разделе рейтинга с Арменией, которая за год опустилась с 61 позиции. Возглавляет этот раздел Беларусь, которая за год опустилась с 32 на 52 место.

Десятка стран, которая возглавляет рейтинг, а также раздел "Страны с очень высоким уровнем развития" выглядит так (по нисходящей): Норвегия, Швейцария, Австралия, Германия, Сингапур, Нидерланды, Ирландия, Исландия, Канада, США.

Ближайшие соседи Украины в рейтинге занимают такие позиции: Словения - 25, Чехия - 28, Польша - 34, Литва - 37, Венгрия - 43, Россия - 49, Румыния - 50, Молдова - 107.

Рейтинг государств определялся по таким показателям, как ожидаемая продолжительность жизни, продолжительность обучения и валовой национальный доход на душу населения, уровень соцзащиты, показатели здоровья и культурного развития населения, состояния преступности, охраны окружающей среды, участия людей в принятии решений.