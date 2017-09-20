В результате драки возле Одесского горсовета пострадали 36 силовиков

Вследствие действий некоторых активистов возле здания Одесского горсовета за оказанием медицинской помощи обратились 20 сотрудников полиции и 16 сотрудников Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-служба областной полиции на своей странице в Facebook.

Отмечается, что по факту конфликта между митингующими и правоохранителями начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Драка произошла возле бокового входа здания Одесской мэрии, куда пытались прорваться участники митинга. В связи с инцидентом в работе сессии объявили перерыв.

Как сообщалось, возле здания Одесского горсовета, где сегодня в 10 утра началась сессия, активисты собрались на митинг за отставку мэра Геннадия Труханова.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 сентября в одесском детском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. Полностью сгорел один из деревянных корпусов лагеря. В результате пожара погибли трое детей. Двое детей с травмами и отравлением продуктами горения были госпитализированы.

18 сентября Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство Одесской местной прокуратуры No1 и полиции о взятии под стражу директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна без права внесения залога. Суд также принял решение взять под стражу воспитательницу детского лагеря "Виктория" в Одессе, которая была ответственной за пожарную безопасность коммунального учреждения.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от должностей троих высокопоставленных чиновников, которые несли ответственность за строительство и дальнейшее управление в лагере "Виктория". По материалам: ZN.UA /