В РФ Фейгина собираются лишить статуса адвоката

Российский адвокат Марк Фейгин, который занимается делами арестованных в РФ украинцев, в частности журналиста Романа Сущенко, заявил, что его уже в декабре собираются лишить статуса адвоката. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Меня собираются лишить статуса адвоката уже в декабре по указке российских спецслужб сами знаете кто, чтобы реализовать в отношении Романа Сущенко оперативную схему, как с Шаройко в Беларуси. Ну вы сами понимаете. Не будьте наивными", - написал Фейгин.

Адвокат добавил, что ни о чем не сожалеет, имея в виду свою адвокатскую деятельность, и призвал своих коллег продолжать борьбу в защиту прав человека.

Отметим, что в понедельник, 27 ноября, Городской Москвы рассмотрит продление срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко. Следствие ходатайствует о продлении на 2 месяца, до 30 января 2018 года.

Напомним, что в октябре 2016 года Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж". Позднее стало известно, что ФСБ обвиняет Сущенко в сборе информации о российском вторжении в Украину.