В РФ Павел Гриб получил тюремный срок 6 лет и объявил голодовку

В последнем слове перед оглашением приговора узник страны-оккупанта заявил на судебном заседании в РФ, что российские спецслужбы - бандиты и убийцы

Сегодня, 22 марта, похищенному российскими спецслужбами во время поездки в Беларусь украинцу Павлу Грибу на судилище в РФ дали 6 лет тюрьмы "за содействие террористической деятельности". Об этом сообщилo Hromadske.

"Признать Павла Гриба виновным и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласил приговор судья.

Из срока заключения будет вычтено время, которое Гриб провел в СИЗО.

Политзаключенный практически сразу объявил голодовку.

Ранее обвинение попросило Северо-Кавказский окружной военный суд посадить 20-летнего Гриба на шесть лет.

Вчера в своем последнем слове украинец заявил, что "ФСБ - бандиты и убийцы", а также пожелал захваченным морякам ВМС Украины "по правде и совести" пройти испытание пленом в РФ.

"Слава Украине! Слава украинской нации!", - подытожил свое выступление политзаключенный.

В августе 2017 года 19-летнего Павла Гриба на территории Беларуси похитили спецслужбы РФ, после чего украинца переправили в СИЗО Краснодара.

Российские власти обвиняют его "в подготовке теракта на территории РФ".

По материалам сфабрикованного дела, с марта по май 2017-го, находясь в Украине, Гриб якобы переписывался в интернете со старшеклассницей Татьяной Ершовой из Сочи. Российские следователи утверждают, что он "убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года". По их версии, после теракта подсудимый "рекомендовал школьнице покинуть Россию".

Гриб отрицает обвинения властей страны-оккупанта.

Адвокат Гриба утверждает, что у него ухудшается здоровье: он "практически ослеп, плохо помнит и ориентируется". Отец политзаключенного сообщил, что у сына, вероятно, симптомы болезни Альцгеймера. Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ему нужна немедленная операция на сердце. Грибу не раз вызывали скорую на заседаниях суда.