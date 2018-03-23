В РФ певицу Любовь Успенскую сняли с рейса из-за конфликта со стюардессой

Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета, вылетавшего из Москвы в Омск, из- за конфликта со стюардессой. Об этом сама исполнительница заявила РЕН ТВ.

"Нам стюардесса перегородила дорогу, сказала, что собачку надо положить в сумочку. У нас была сумочка на руках, только она не давала нам ее открыть", - начала Успенская.

По ее словам, стюардесса вела себя "очень нетактично для бизнес-класса". Конфликт произошел также с коллегой бортпроводницы, которая "тоже пошла к командиру корабля, сказала, что ее оскорбляли, толкнули, и через пару минут выходит и говорит, что командир отказывается, чтобы мы летели в самолете".

"Приехала полиция, мы вышли из самолета", - добавила певица.

По словам Успенской, ей удалось улететь в Омск другим рейсом, и ее концерт не был сорван.

Как пишет Nation-news.ru, причиной снятия с рейса стало то, что Успенская "устроила скандал, отказавшись подчиняться требованиям бортпроводницы".

Полит.руhttp://www.polit.ru/news/2018/03/23/uspenskaya/