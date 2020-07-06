В РФ за "шпигунство" заарештували українського екс-футболіста

У Москві за звинуваченням у "шпигунстві на користь України" заарештували колишнього українського футболіста 53-річного Василя Василенка.

Про це 6 липня повідомило російське агентство ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Співробітники ФСБ Росії за участю російських правоохоронних органів встановили причетність громадянина України Василенко Василя Івановича до скоєння злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ ("шпигунство"). Йому висунуто звинувачення, він утримується в одному зі столичних СІЗО", - йдеться у статті.

Повідомляється також, що Василенко з 1992 року по 2001 рік грав у захисті у таких українських футбольних командах, як "Таврія" (Новотроїцьке), "Торпедо" (Мелітополь) і "Дружба" (Бердянськ).

Як повідомляє низка інших російських ЗМІ, 53-річний Василенко у 2019 році був заарештований Міщанським судом Москви "у справі про контрабанду". Минулого місяця йому продовжили термін утримання під вартою до 24 вересня, але вже за новою статтею "про шпигунство". Матеріали справи, розслідуванням якої займається московське управління ФСБ, засекречені.

Якщо провина українця буде доведена, йому загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі.

ATR.ua

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