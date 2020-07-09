Віримо, що не буде другої хвилі коронавірусу, і діти підуть до школи, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вірить, що Україні вдасться уникнути другої хвилі коронавірусу, і тому школи зможуть відновити традиційне навчання з 1 вересня.

Про це Зеленський заявив у коментарі журналістам під час робочої поїздки на Волинь, передає Цензор.НЕТ.

"Готові (до відкриття шкіл з вересня. - Ред.), віримо, що не буде хвилі (COVID-19. - Ред.), і діти зможуть навчатися в нормальній соціальній сфері і нормально спілкуватися", - заявив Зеленський.

У той же час він сказав, що говорити про щось 100-відсотково поки рано, "тому контролювати коронавірус по всьому світу дуже складно".

За словами президента, в Україні "більш-менш хвилі другої поки немає", але людям варто бути обережними, щоб не зростала кількість нових хворих.

Зеленський також додав, що Україна технічно ще не готова до дистанційного навчання, тому що немає хорошого інтернету по всій країні.

Він нагадав, що 2019-20 навчальний рік закінчували в тому числі і за допомогою уроків по телебаченню, тому що не всі куточки України мають 3G або 4G покриття.