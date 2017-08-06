В Ривненской области БТР не разминулся с микроавтобусом из Беларуси, есть пострадавшие

В Ривненской области бронетранспортер возле полигона столкнулся с микроавтобусом, который направлялся из Беларуси.

Автопроисшествие произошло в воскресенье неподалеку Любомирки в Ривненском районе, сообщает "Рівне вечірнє".

"Бронетранспортер, который переезжал дорогу Ривне-Костополь возле Ривненского военного полигона, не разминулся с микроавтобусом "Фольксваген" из Беларуси, водитель которого ехал на базар в Ривне чтобы приобрести вещи для детей-школьников", - говорится в сообщении.

Как отмечается, трое людей, которые были в салоне микроавтобуса, получили травмы, им понадобилась медицинская помощь.

Военные и водитель микроавтобуса не пострадали.

В полиции области журналистам сообщили, что будет расследовать эту автопроисшествие военная прокуратура.

Фото: Rus Lan из сообщества "Я паркуюсь як мудак"