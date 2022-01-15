В РНБО вважають, що за кібератакою на Україну стоїть Росія

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на сьогоднішню масову кібератаку на державні органи України. За його словам, за цим вчинком стоїть Росія.

Як пояснив Данілов, сьогодні є лише одна країна, яка може займатися кібератаками проти України.

"Це Російська Федерація", - сказав він, додавши, що зараз триває розслідування цієї кібератаки.

Організатори нападу, на думку секретаря РНБО, не досягнули поставленого завдання.

"Вони хочуть, щоби певні процеси (в Україні - ред.) припинили існування, тому що ті інституції, які є, вони є вкрай важливими для існування взагалі системи державного управління", - пояснив Данілов.





