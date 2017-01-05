В России дальнобойщики Санкт-Петербурга протестуют против платных дорог

В российском Санкт-Петербурге дальнобойщики проводят акцию протеста против платного проезда по магистрали. Отмечается, что водители грузовиков стоят на одном из въездов западного скоростного диаметра города.

Отмечается, что в начале декабря платную трассу открыл президент России Владимир Путин.

Один из организаторов акции, председатель объединения перевозчиков России Андрей Бажутин заявил, что основное требование водителей - сделать проезд по магистрали бесплатным.

На данный момент стоимость проезда на участках дороги колеблется от 45 до 300 рублей для разных видов транспорта.

При этом депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил: "Ложь, рассчитана только на людей, которые не имеют отношения к Петербургу. Это акция не дальнобойщиков, а неудачников, которые не могут вести нормально свои дела, не могут системно работать. Так что я бы этих активистов взял бы, и на исправительные работы за такого рода хулиганство привлек".

ДонПресс

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