В России объявлен в розыск за особо крупное мошенничество бизнесмен Павел Фукс

Полиция Москвы объявила в розыск российско-украинского бизнесмена Павла Фукса по делу о мошенничестве компании MosCityGroup. Фуксу заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

"Таганский районный суд Москвы сообщает, что в производстве суда находится материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Фукса Павла Яковлевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он объявлен в розыск. Судебное заседание назначено на 11 октября в 10:00 мск", - цитирует ТАСС представителя пресс-службы суда.

Как стало известно, Фукс подтвердил, что в России против него ведется следствие и 11 октября по этому делу состоится судебное заседание. При этом бизнесмен назвал неправдивой информацию об объявлении его в розыск.

"Это политическое давление", - добавил он в комментарии изданию "Экономическая правда.

Напомним, в августе Государственная служба геологии и недр планировала без проведения аукциона выдать 5 разрешений на добычу нефти и газа для фирмы "Ист Юроуп Петролеум" (экс- "Голден Деррик"), которую связывают с Фуксом. До этого ГПУ начала расследовать получение компанией Фукса лицензий на добычу газа. Тогда преемница "Голден Деррик" East Europe Petroleum получила 16 лицензий на добычу газа сроком на 20 лет.

Ранее журналисты издания "Обозреватель" сообщили, что народный депутат Андрей Иванчук и бизнесмен Павел Фукс были задержаны в Мексике. Согласно информации, полученной в результате расследования, Иванчук и Фукс с женами (официально Фукс в разводе, - ред.) 7 января прилетели частным самолетом в Мексику на известный курорт Канкун, но были задержаны в аэропорту. Причина - якобы Фукс находится в международном "черном списке". Иванчука - отпустили (он якобы предъявил диппаспорт), а Фукса - оставили ожидать решения суда.

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