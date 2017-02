В России политизировали котлеты по-киевски

В России в столовой МИД котлеты по-киевски политизировали и присвоили им новое название - котлеты по-крымски. Об этом сообщил журналист New York Times Иван Нечепиренко, который работает в Москве, в Twitter.

В столовой украинское блюдо стоит ни много ни мало 200 рублей.

При этом сотрудники столовой написали новое название популярного блюда с ошибкой, пропустив дефис в слове "по-крымски".

In the Russian Foreign Ministry's canteen what is really a Chicken Kiev is called Chicken Crimea. pic.twitter.com/JUwr7166BR - Ivan Nechepurenko (@INechepurenko) 15 февраля 2017 г.

