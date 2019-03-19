Есть надежда, что рука будет спасена, функции восстановятся в полном объеме, сообщил адвокат Василий Сорока. Фото: соцсети.

В России прооперировали раненого украинского моряка Россия Есть надежда, что рука будет спасена, функции восстановятся в полном объеме, сообщил адвокат

Сотрудника СБУ Василия Сороки, раненного во время захвата трех украинских судов в Керченском проливе россиянами, прооперировали. Об этом в Facebook сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Сведения подтверждаются Карпачевой Ниной Ивановной, а также больницей, где оперировали Василия. Наконец-то хорошие новости, которые все мы ждали и добивались совместными усилиями. Надеюсь, рука будет спасена, функции восстановятся в полном объеме, а Василий и все моряки скорее вернутся домой", - написал он.

Ранее адвокат сообщал, что состояние 27-летнего Василия Сороки вызывает опасения.

"Рука без изменения: из-за перебитых сухожилий и нерва отек ниже раны не спадает, функции не восстанавливаются. Все анализы на сегодняшний день сданы, ждём дату операции на руке", - рассказал Бадамшин.

Ранее сообщалось, что состояние Василия Сороки неважное, но россияне пообещали, что ему сделают операцию руки в гражданском медучреждении Москвы .

Напомним, Сергей Бадамшин посещал украинца в "Лефортово" и рассказал о состоянии военнопленного Сороки. По его словам, было направлено ходатайство о переводе украинца на лечение в Украину, нейтральную страну или хотя бы в российскую клинику, где есть соответствующее медоборудование, так как он был ранен в руку. Также у него обнаружили еще одно повреждение.