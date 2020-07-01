В России скончался популярный актер Виктор Проскурин

На 69-ом году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин.

Как сообщает Replyua.net со ссылкой на Федеральное агентство новостей, о трагическом уходе сообщила супруга актера Ирина Хонда на своей странице в facebook. Она рассказала, что Проскурин скончался 30 июня, и это стало для нее полной неожиданностью.

Нужно отметить, что всего несколько дней назад актер появлялся в одной из программ на телевидении и выглядел очень больным и похудевшем. Уход Проскурина прокомментировал его друг - основатель группы "Синяя птица" Юрий Метелкин. "Только что умер мой дорогой друг заслуженный артист России Виктор Алексеевич Проскурин. Для меня этот черный июнь 2020 унес третью жизнь близкого человека", - написал он на своей странице в facebook. Проскурин родился в Казахстане в 1952 году в семье русской и этнического казаха, в детстве родители перевезли его в Москву, где после школы он работал на фабрике, и на театральное отделение смог поступить только со второго раза, не добрав проходной балл.

Свою первую роль в кино, которая принесла ему всенародную любовь, он сыграл в фильме "Большая перемена". Он был мастером эпизода, и на его счету десятки работ в кино. Зрители помнят его по небольшим ролям в фильмах "12 стульев", "Пиковая дама", "Дом, который построил Свифт", "Военно-полевой роман". Напомним, что в начале июня также скончался российский актер Михаил Кокшенов.