В России украинца Гриба обвиняют в терроризме, - МИД

В Российской Федерации пропавшего без вести в Беларуси украинца Павла Гриба обвиняют в терроризме. Об этом заявил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, сообщает "Громадське".

"Сегодня генконсульство Украины в Ростове-на-Дону получило уведомление от управления ФСБ Краснодарского края о содержании Павла Гриба в Краснодаре. Павел Гриб был задержан по обвинению в совершении преступления по ч.1 ст 205 УК России (террористический акт, - ред)", - заявил Кирилич.

Кирилич сообщил, что Гриб был задержан 25 августа.

Согласно российскому законодательству, первая часть указанной статьи предусматривает совершение взрыва, поджога или других действий, которые устрашают население и создают опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба или наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий с той же целью. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что украинец Гриба содержится в СИЗО в Краснодаре (Российская Федерация).